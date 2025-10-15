Molestie e minacce via social giovane condannato a due anni
Il Gup del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, ha condannato a due anni di reclusione col rito abbreviato un giovane di Sant’Agata Militello, imputato per le accuse di stalking, diffamazione e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La vicenda si riferisce alla scorsa estate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
