Molestie e minacce via social giovane condannato a due anni

Messinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gup del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, ha condannato a due anni di reclusione col rito abbreviato un giovane di Sant’Agata Militello, imputato per le accuse di stalking, diffamazione e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La vicenda si riferisce alla scorsa estate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

