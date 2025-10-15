Moglie dell’assessore Pd assunta con la falsa laurea | Carmela Fiorella sborsa 35mila euro per evitare il processo

Ha risarcito Aeroporti di Puglia con 35mila euro e ha chiesto di prestare lavoro con messa alla prova alla Caritas di Barletta Carmela Fiorella, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, imputata a Bari per la presunta laurea falsa presentata ad Aeroporti di Puglia ( AdP ) nell’ambito di un bando – poi vinto dalla stessa Fiorella – per la posizione di dirigente delle Risorse umane di AdP. Perché ora potrebbe evitare il processo penale. Due settimane dopo l’assunzione, la 38enne si dimise dall’incarico dopo l’avvio dell’indagine e in una lettera aperta ammise le proprie responsabilità sostenendo che il marito fosse ignaro di tutto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

