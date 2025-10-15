Moglie dell’assessore Pd assunta con la falsa laurea | Carmela Fiorella sborsa 35mila euro per evitare il processo
Ha risarcito Aeroporti di Puglia con 35mila euro e ha chiesto di prestare lavoro con messa alla prova alla Caritas di Barletta Carmela Fiorella, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, imputata a Bari per la presunta laurea falsa presentata ad Aeroporti di Puglia ( AdP ) nell’ambito di un bando – poi vinto dalla stessa Fiorella – per la posizione di dirigente delle Risorse umane di AdP. Perché ora potrebbe evitare il processo penale. Due settimane dopo l’assunzione, la 38enne si dimise dall’incarico dopo l’avvio dell’indagine e in una lettera aperta ammise le proprie responsabilità sostenendo che il marito fosse ignaro di tutto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
La moglie dell'ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, è imputata a Bari - facebook.com Vai su Facebook
«Mia moglie», c'è un'altra piattaforma: la denuncia della vicesegretaria del Pd Lazio Valeria Campagna. Ci sono anche immagini della premier Meloni e di Elly Schlein - Dopo il caso della piattaforma «Mia moglie» in cui gli utenti postavano foto rubate alle proprie mogli e compagne per sottoporle al pubblico giudizio, emergono casi analoghi di immagini pubblicate ... roma.corriere.it scrive
Dopo "Mia Moglie" sbuca il sito Phica, 4 politiche Pd: nostre foto rubate, frasi sessiste - Dopo il caso del gruppo Facebook Mia Moglie continuano a sbucare siti Internet che utilizzano foto di donne, senza il loro consenso, dandole in pasto agli utenti e scatenando ondate di commenti ... Riporta tg24.sky.it
Dopo il gruppo “Mia moglie” spunta il sito Phica: tre esponenti del Pd trovano foto rubate - Valeria Campagna, Alessandra Moretti e Alessia Morani hanno scoperto di essere finite su un forum in cui migliaia di uomini condividono pornografia non consensuale. Segnala lettera43.it