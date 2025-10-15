Modulo Juve Tudor adesso pensa a questa soluzione per scuotere l’attacco | l’ha già testato alla Continassa ma servirà del tempo i dettagli

Modulo Juve, il tecnico studia le alternative per una squadra più equilibrata: l’obiettivo è dare più peso all’attacco senza stravolgere i principi. Un’idea che prende corpo, una riflessione tattica per uscire da un momento di appannamento. In casa Juventus, dopo una serie di pareggi che ha evidenziato una certa sterilità offensiva, Igor Tudor sta valutando un possibile cambio di modulo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico croato non ha ancora preso una decisione definitiva, ma studia il momento giusto per un’eventuale svolta, con l’obiettivo di trovare più equilibrio e incisività. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modulo Juve, Tudor adesso pensa a questa soluzione per scuotere l’attacco: l’ha già testato alla Continassa ma servirà del tempo, i dettagli

