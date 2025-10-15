Modric incontra i giovani talenti del Milan | sorrisi e consigli
Verso le 14.30 di ieri, Luka Modric si è palesato al Centro Vismara del Milan. Il centrocampista croato ha incontrato i giovani talenti rossoneri. Verso le 14.30 di ieri, Luka Modric si è palesato al Centro Vismara del Milan. Il centrocampista croato ha incontrato i giovani talenti rossoneri. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
