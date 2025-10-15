Modric incontra i giovani talenti del Milan | sorrisi e consigli

Verso le 14.30 di ieri, Luka Modric si è palesato al Centro Vismara del Milan. Il centrocampista croato ha incontrato i giovani talenti rossoneri. Ecco il video da Gazzetta.it.

modric incontra giovani talentiLuka Modric incontra i giovani del vivaio del Milan: la visita del croato al Vismara - Centro Sportivo Vismara: incontro con i giovani del Milan dopo gli impegni con la propria nazionale. Riporta msn.com

