Modric cuore d' oro i giovani del Milan impazziscono per lui

Luka Modric ha fatto visita al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara, casa del settore giovanile del Milan. Accolto dal responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, il fuoriclasse croato ha visitato la struttura, scoprendo da vicino gli spazi dedicati alla crescita dei giovani calciatori rossoneri. Modric ha avuto modo di incontrare e salutare i ragazzi del vivaio, condividendo con loro momenti di dialogo e incoraggiamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric cuore d'oro, i giovani del Milan impazziscono per lui

Leggi anche questi approfondimenti

Eterno Modric! Il campione del Milan è rimasto in campo per tutta la partita nel pareggio 0-0 tra Croazia e Repubblica Ceca. Solita prestazione di cuore e qualità per il leader di Allegri anche con la sua Nazionale. #Modric #Croazia #Milan #Qualificazioni - facebook.com Vai su Facebook

Luka Modric è cuore e cervello del Milan - Il Milan si muove al ritmo di Modric, il cuore e il cervello del Milan (che non va chiamato 'di Allegri' per il momento) ... Segnala calcioinpillole.com

Baby Luka Modric, cuore e motore del Milan per la Juve : allenamenti su misura e prestazioni in crescita - Baby Luka Modric, cuore e motore del Milan per la Juve: allenamenti su misura e prestazioni in crescita, analizza il tema Gazzetta. Si legge su tuttojuve.com

Con Modric il Pallone d’Oro torna in Serie A: mancava dai tempi di Ronaldo - Mancava dai tempi di CR7 alla Juve Il Pallone d’Oro torna in Serie A, sette anni dopo l’ultima volta. gianlucadimarzio.com scrive