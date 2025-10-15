Modric ai giovani ragazzi del Milan | Credete in voi stessi Lavorate duro

15 ott 2025

Luka Modric, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si è palesato al Centro Vismara del Milan incontrando i giovani rossoneri. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric ai giovani ragazzi del milan credete in voi stessi lavorate duro

Modric ai giovani ragazzi del Milan: "Credete in voi stessi. Lavorate duro"

