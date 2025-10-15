Modifica calendario TvPlay la novità verso la Serie A
Arriva una modifica del calendario di Tvplay, novità verso la Serie A per tenervi sempre informati in merito a tutto. (ANSA) TvPlay.it Come già noto la live domani si ferma, questo era noto già dal calendario pubblicato lunedì. TvPlay sarà presente, in più, domenica sera subito dopo la gara Milan-Fiorentina per commentare insieme la giornata. L'articolo proviene da TvPlay.it. 🔗 Leggi su Tvplay.it
