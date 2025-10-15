Modena scappa in bici dalla Polizia e getta via la droga | arrestato con 70 dosi di eroina e 21 di cocaina

Un 41enne nigeriano è stato arrestato a Modena per detenzione ai fini di spaccio dopo un inseguimento in bicicletta. Sequestrate eroina e cocaina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

modena scappa bici poliziaModena, scappa in bici dalla Polizia e getta via la droga: arrestato con 70 dosi di eroina e 21 di cocaina - Un 41enne nigeriano è stato arrestato a Modena per detenzione ai fini di spaccio dopo un inseguimento in bicicletta. Si legge su virgilio.it

Modena, scappa in bicicletta e lancia a terra 91 dosi di stupefacente: arrestato - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio ... Lo riporta sassuolo2000.it

