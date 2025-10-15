Modena la fuga dell’auto sospetta e l’odore di hashish nell’abitacolo | la scoperta di 25 dosi in un giubbotto

Due cittadini marocchini arrestati a Modena per detenzione ai fini di spaccio: fermati dalla Polizia con hashish e denaro contante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Modena, la fuga dell’auto sospetta e l’odore di hashish nell’abitacolo: la scoperta di 25 dosi in un giubbotto

