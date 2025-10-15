Modello 730 cosa deve fare chi non l’ha presentato e doveva?
Per chi non avesse presentato il modello 730 entro la scadenza del 30 settembre 2025 o per chi l’avesse inoltrato con errori e omissioni, la campagna di dichiarazione dei redditi potrebbe prolungarsi alle prossime tappe che si concludono a ottobre oppure procedere a oltranza. La prima scadenza è quella di lunedì 27 ottobre 2025 (rispetto a quella originaria del 25 ottobre che, però, capita di sabato), giornata entro la quale è necessario inoltrare il modello 730 integrativo, anche se non tutti gli errori possono essere risolti con questo documento. La seconda scadenza da segnare in calendario è quella del 31 ottobre 2025, giorno entro il quale è necessario presentare il modello dei Redditi correttivo del 7302025. 🔗 Leggi su Lettera43.it
