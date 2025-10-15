Modella e giovane imprenditrice. Pamela Genini aveva 29 anni ed era originaria di Strozza, un paesino della Valle Imagna, nelle Prealpi bergamasche, ma erano ormai anni che viveva a Milano. È stata uccisa dal suo compagno, Gianluca Soncin, sul terrazzino della sua abitazione, pochi momenti prima che la polizia riuscisse a fare irruzione. Ora S oncin è ricoverato all’ospedale Niguarda con due ferite auto-inferte al collo nel tentativo di suicidarsi. I social di Pamela testimoniano un vita passata tra Montecarlo, Milano e Dubai sempre accompagnata dalla sua chihuahua, Bianca. Le ultime foto la ritraggono insieme alla sua cagnolina a Venezia per la Mostra del cinema, su uno dei motoscafi che attraversano la laguna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modella, imprenditrice e una vita condivisa sui social: chi era Pamela Genini, uccisa a 29 anni dal compagno