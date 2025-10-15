Modella imprenditrice e una vita condivisa sui social | chi era Pamela Genini uccisa a 29 anni dal compagno
Modella e giovane imprenditrice. Pamela Genini aveva 29 anni ed era originaria di Strozza, un paesino della Valle Imagna, nelle Prealpi bergamasche, ma erano ormai anni che viveva a Milano. È stata uccisa dal suo compagno, Gianluca Soncin, sul terrazzino della sua abitazione, pochi momenti prima che la polizia riuscisse a fare irruzione. Ora S oncin è ricoverato all’ospedale Niguarda con due ferite auto-inferte al collo nel tentativo di suicidarsi. I social di Pamela testimoniano un vita passata tra Montecarlo, Milano e Dubai sempre accompagnata dalla sua chihuahua, Bianca. Le ultime foto la ritraggono insieme alla sua cagnolina a Venezia per la Mostra del cinema, su uno dei motoscafi che attraversano la laguna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Modella, imprenditrice, una linea di costumi. Pamela Genini è stata uccisa a coltellate: "Urla strazianti, chiedeva aiuto" - X Vai su X
Femminicidio a Milano, vittima un'imprenditrice ed ex modella. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno sul balcone di casa. Aveva anche partecipato a un programma in tv. - facebook.com Vai su Facebook