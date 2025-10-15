Modella e imprenditrice con attività tra Montecarlo e Dubai | chi era Pamela Genini
Originaria di Strozza (Bergamo), si definiva «modella e giovane imprenditrice». Insieme a un'amica aveva creato un brand di bikini. Il red carpet al Festival del Cinema e i viaggi con il suo chihuahua Bianca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
NUOVA CANDIDATURA PER SFIDARE SULAYEM Virginie Philippot, 33enne modella e imprenditrice belga, concorrerà per la presidenza della FIA alle elezioni del 12 dicembre in Uzbekistan È la quarta candidata, la seconda donna dopo Laura Villars. - facebook.com Vai su Facebook