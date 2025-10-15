Modella e imprenditrice | chi era Pamela Genini la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno

Pamela Genini, 29 anni, è l’ennesima vittima di un femminicidio in Italia. La ragazza, infatti, è stata uccisa nella sua abitazione, situata nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano, dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni. Nata a Strozza, paesino in provincia di Bergamo, da mamma russa e papà italiano, Pamela Genini, che lavorava come modella e imprenditrice, ha un passato in tv. Nel 2015, infatti, ad appena 19 anni, aveva partecipato al reality show L’isola di Adamo ed Eva, condotto da Vladimir Luxuria e in onda su Deejay TV. Dopo aver lavorato per diversi come modella, aveva fondato, insieme all’amica Elisa Bortolotti, la “Ep SheLux”, un brand di costumi da bagno che, come si legge sul sito dell’azienda, “nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno

