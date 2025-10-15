Mobilità sostenibile a Pagani accordo per quattro colonnine elettriche

Il Comune di Pagani ha firmato un Protocollo d’Intesa con Enel X Way Italia per realizzare una rete di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici sul territorio, mentre parallelamente prosegue il piano di riqualificazione delle strade cittadine con l'avvio del cantiere in via Corallo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

