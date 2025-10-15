Mo | Orlando ' Hamas e Netanyahu costruito rendita su guerra'
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La mancanza di cibo a Gaza è stata un'arma utilizzata da Israele dall'inizio di questa vicenda. Sono stato a marzo dello scorso anno al valico di Rafah e già c'erano migliaia di camion fermi che non entravano. Quello che noi stiamo vedendo oggi in qualche modo richiama vicende che abbiamo già visto: quando si avvicina la possibilità del dialogo, in questo modo inedito, entrano in campo i signori della guerra, quelli che hanno costruito sul conflitto le rendite. Hamas da una parte, ma dall'altra parte anche chi è al governo di Israele che nello stato permanente di guerra ha costruito la propria forza politica". 🔗 Leggi su Iltempo.it
