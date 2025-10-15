Mo | Netanyahu ' Israele non scenderà a compromessi sui corpi degli ostaggi'

Tel Aviv, 15 ott. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ad Hamas di rispettare i requisiti stabiliti nell'accordo di cessate il fuoco in merito alla restituzione dei corpi degli ostaggi morti a Gaza. "Non scenderemo a compromessi su questo punto e non interromperemo i nostri sforzi finché non restituiremo l'ultimo ostaggio deceduto, fino all'ultimo", ha detto Netanyahu. Il piano di cessate il fuoco introdotto dal presidente Trump prevedeva la consegna di tutti i prigionieri, vivi e morti, entro una scadenza fissata per lunedì. Ma secondo l'accordo, se ciò non fosse avvenuto, Hamas avrebbe dovuto condividere le informazioni sui rapiti deceduti e cercare di consegnarli il prima possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Netanyahu, 'Israele non scenderà a compromessi sui corpi degli ostaggi'

