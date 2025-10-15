Mo | ministero Salute Gaza ' 9 palestinesi uccisi e 35 feriti da Idf in ultime 24 ore'

Iltempo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) - Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che nove persone sono state uccise e 35 sono rimaste ferite nell'ultimo giorno di operazioni delle Idf nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero, dallo scoppio della guerra, nella Striscia sono state uccise 67.938 persone e 170.169 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo ministero salute gaza 9 palestinesi uccisi e 35 feriti da idf in ultime 24 ore

© Iltempo.it - Mo: ministero Salute Gaza, '9 palestinesi uccisi e 35 feriti da Idf in ultime 24 ore'

News recenti che potrebbero piacerti

Mo: ministero Salute Gaza, '9 palestinesi uccisi e 35 feriti da Idf in ultime 24 ore' - Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che nove persone sono state uccise e 35 sono rimaste ... Segnala iltempo.it

mo ministero salute gazaMo: ministero Salute Gaza, 'almeno 17 uccisi e 71 feriti dall'Idf nell'ultimo giorno' - Nelle ultime 24 ore almeno 17 palestinesi sono stati uccisi e 71 feriti negli attacchi israeliani a Gaza. Da iltempo.it

mo ministero salute gazaIl ministero della Salute di Gaza lancia un appello urgente, mentre il genocidio israeliano lascia un bilancio sconvolgente - Il ministero della Salute palestinese a Gaza ha lanciato un appello urgente per salvare ciò che resta del sistema sanitario nella Striscia, ... Come scrive infopal.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Ministero Salute Gaza