**Mo | Idf ' Croce Rossa ha ricevuto 2 bare di ostaggi deceduti' **
Gaza, 15 ott. (Adnkronos) - Le Idf affermano che la Croce Rossa ha informato l'esercito di aver ritirato poco fa due bare, contenenti presumibilmente i corpi di ostaggi uccisi da Hamas a Gaza City. La Croce Rossa sta ora portando le bare alle truppe dell'Idf all'interno di Gaza, dove si terrà una piccola cerimonia, presieduta da un rabbino militare. I resti saranno poi prelevati per l'identificazione. Hamas non ha reso note le identità degli ostaggi consegnati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gaza, Hamas ha consegnato altre quattro salme alla Croce Rossa #israele #guerra #gaza #14ottobre - X Vai su X
Prime crepe nell’accordo: sei palestinesi uccisi in mattinata e la chiusura del valico di Rafah, mentre la Croce Rossa spiega che ci vorranno giorni o settimane per trovare i corpi di tutti gli ostaggi, con 55 milioni di tonnellate di macerie da rimuovere - facebook.com Vai su Facebook
**Mo: Idf, 'Croce Rossa ha ricevuto 2 bare di ostaggi deceduti'** - Le Idf affermano che la Croce Rossa ha informato l'esercito di aver ritirato poco fa due bare, contenenti presumibilmente ... Lo riporta iltempo.it
Idf, consegnati a Croce Rossa i primi due corpi di ostaggi - L'Idf ha affermato i resti di due ostaggi deceduti sono stati consegnati alla Croce Rossa a Gaza. Riporta ansa.it
Mo: Croce Rossa, 'disposti a intermediare nuovamente su accordo ostaggi' - "Un cessate il fuoco duraturo è fondamentale" e la Croce Rossa afferma di essere disposta a fungere nuovamente da intermediaria nell'accordo sugli ostaggi. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it