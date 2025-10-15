Mo | Francia ' ferma condanna per esecuzioni sommarie compiute da Hamas'

Parigi, 15 ott. (Adnkronos) - La Francia ha accusato Hamas di aver effettuato “esecuzioni sommarie” a Gaza dopo il cessate il fuoco con Israele. Il movimento islamista ieri ha pubblicato un video che mostra l'uccisione di otto sospetti collaborazionisti bendati e inginocchiati, definendoli "collaboratori e fuorilegge". Il filmato, apparentemente risalente a lunedì sera, è stato pubblicato mentre erano in corso scontri armati tra le varie unità di sicurezza di Hamas e clan palestinesi armati, alcuni dei quali avrebbero il sostegno di Israele. "La Francia condanna fermamente le esecuzioni sommarie compiute da Hamas negli ultimi giorni a Gaza", afferma il ministero degli Esteri francese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

