Mo | Francia ' ferma condanna per esecuzioni sommarie compiute da Hamas'
Parigi, 15 ott. (Adnkronos) - La Francia ha accusato Hamas di aver effettuato “esecuzioni sommarie” a Gaza dopo il cessate il fuoco con Israele. Il movimento islamista ieri ha pubblicato un video che mostra l'uccisione di otto sospetti collaborazionisti bendati e inginocchiati, definendoli "collaboratori e fuorilegge". Il filmato, apparentemente risalente a lunedì sera, è stato pubblicato mentre erano in corso scontri armati tra le varie unità di sicurezza di Hamas e clan palestinesi armati, alcuni dei quali avrebbero il sostegno di Israele. "La Francia condanna fermamente le esecuzioni sommarie compiute da Hamas negli ultimi giorni a Gaza", afferma il ministero degli Esteri francese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Qualificazioni Mondiali 2026, #Francia-Azerbaigian 3-0: in gol #Rabiot, Mbappè e Thauvin. La Macedonia del Nord ferma il #Belgio - X Vai su X
#Inter, #Thuram si ferma: il CT della Francia #Deschamps non lo convoca Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/y3FbD2z https://buff.ly/FiNjnUA - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Conte, 'ferma condanna a attentato a 'La Strada', abbraccio a Di Battista' - Non lo è, soprattutto, quella che migliaia di persone stanno manifestando a favore della popolazione civile palestinese, ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Da Proietti 'ferma' condanna per aggressioni agli infermieri - La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, esprime "piena solidarietà" al personale sanitario, in particolare a coloro che lavorano nel pronto soccorso, e la "più ferma condanna" per le ... Segnala ansa.it
Crosetto: Flotilla non forzi il blocco, non garantiamo sicurezza. Il monito d'Israele - Dopo l'attacco in acque internazionali sull'italiana Morgana, la flotta umanitaria italiana viaggia già scortata dalla ... Come scrive rainews.it