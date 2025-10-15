Mo | fonti palestinesi ' guardie carcerarie hanno rotto 4 costole a Barghouti'

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) - Secondo fonti palestinesi, Marwan Barghouti ha riportato la frattura di quattro costole dopo essere stato picchiato dalle guardie carcerarie israeliane il mese scorso. Secondo una dichiarazione dell'Ufficio per i prigionieri legato ad Hamas, l'ex leader di Fatah sarebbe stato picchiato a metà settembre durante il trasferimento dal centro di detenzione di Ramon a quello di Megiddo. Itamar Ben Gvir, che sovrintende al servizio carcerario israeliano in qualità di ministro della sicurezza nazionale, nega le accuse ma allo stesso tempo afferma di essere "orgoglioso che le condizioni di Barghouti siano cambiate drasticamente" durante il suo mandato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

