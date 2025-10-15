Mo | Craxi ' spero sostegno senza distinguo a eventuale missione stabilizzazione con italiani'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Ringrazio il ministro degli Esteri Antonio Tajani per l'informativa resa oggi in Parlamento sugli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo di Sharm el-Sheikh. Il ministro ha reso un quadro esaustivo, alternando parole di speranza e di grande cautela. L'imperativo è quello di non disperdere i risultati straordinari che la diplomazia ha saputo conseguire, lavorando con determinazione per affrontare le questioni spinose che caratterizzano gli altri capitoli del piano messo a punto dall'Amministrazione statunitense. Su questo, è importante confidare sul sostegno attivo dei principali attori statali arabi, il cui contributo è certo rilevante per giungere a un effettivo sbocco di pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Craxi, 'spero sostegno senza distinguo a eventuale missione stabilizzazione con italiani'

Argomenti simili trattati di recente

"IL BLOCCO DELLA SCALA MOBILE"!?! (La storia si ripete sempre due volte... mutatis mutandis!?). Il 14 febbraio 1984 il governo presieduto da Bettino Craxi varò un decreto per il contenimento dell'inflazione nell'anno 1984 che, tra l'altro, congelava 3 punti d - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Craxi, 'spero sostegno senza distinguo a eventuale missione stabilizzazione con italiani' - “Ringrazio il ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’informativa resa oggi in Parlamento sugli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente, dopo la firma dell’acc ... Da lanuovasardegna.it

Bobo Craxi, sostegno del governo denuncia mancanze nelle Marche - "C'è un vantaggio competitivo da parte di chi ha governato le Marche per cinque anni e che oggi ha alle spalle addirittura il governo che in gran spolvero si è presentato ad Ancona non a mani vuote. ansa.it scrive

Mo: Carfagna, 'sostegno a popolo palestinese non può diventare guerriglia urbana' - "Manifestare è un diritto, ma quando la protesta degenera nella pretesa di occupare stazioni e binari ferroviari, nel blocco di strade, autostrade e porti, in lanci di ... Segnala iltempo.it