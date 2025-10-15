Mo | attivista britannico anti-Islam Tommy Robinson arriva in Israele
Tel Aviv, 15 ott. (Adnkronos) - L'attivista britannico di estrema destra anti-Islam Tommy Robinson è arrivato in Israele per una visita su invito del ministro per gli Affari della Diaspora Amichai Chikli. In un video caricato su X dalla sala arrivi dell'aeroporto Ben Gurion, Robinson afferma di essere "qui per mostrare solidarietà al popolo ebraico e al popolo israeliano", dopo che il governo britannico ha annunciato il mese scorso che avrebbe riconosciuto lo Stato palestinese, che Robinson definisce uno "stato terrorista". Secondo Robinson, fondatore del partito nazionalista di estrema destra English Defense League (Edl), Israele "è un faro di libertà e democrazia, di diritti, di tutte le cose che noi britannici abbiamo a cuore, mentre tutti i Paesi confinanti sono stati vittime di violazioni dei diritti umani, sono stati terroristici e stati jihadisti". 🔗 Leggi su Iltempo.it
