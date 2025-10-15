Inter News 24 Mkhitaryan si è raccontato a Dazn per la presentazione dell’autobiografia “La mia vita sempre al centro”. Le parole del centrocampista armeno. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’ Inter, si racconta a Dazn in occasione dell’uscita della sua autobiografia “La mia vita sempre al centro”, affrontando temi personali e professionali, dall’infanzia al presente in nerazzurro. IL RAPPORTO CON IL PADRE – «Mio padre vive ancora con me, nei miei pensieri, ogni giorno. Sono grato di aver avuto un padre così, nonostante sia stato poco nella mia vita, ma sono orgoglioso di essere suo figlio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan si racconta: «Mio padre vive ancora con me. Chivu? Assomiglia a lui. Pio? Non voglio che…»