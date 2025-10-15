Mkhitaryan lancia la sfida a Roma e Napoli | la frase che scuote lo spogliatoio

Con la sua solita lucidità, Mkhitaryan ha descritto il momento dell’ Inter come cruciale per la stagione. “Le prossime gare contro Roma e Napoli saranno un esame per capire dove possiamo arrivare.” Parole che riflettono una mentalità ambiziosa, ma anche la consapevolezza che ogni passo falso può cambiare la rotta del campionato. La sfida del Maradona diventa quindi una prova di maturità: affrontare il Napoli, in crescita e sostenuto da un ambiente caldo, servirà a misurare la tenuta mentale e tattica della squadra di Chivu. Mkhitaryan, il faro dell’Inter di Chivu. Arrivato come uomo d’esperienza, Mkhitaryan si è trasformato in uno dei riferimenti tecnici e caratteriali della formazione nerazzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mkhitaryan lancia la sfida a Roma e Napoli: la frase che scuote lo spogliatoio

