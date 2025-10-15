Mkhitaryan e le riunioni segrete dello spogliatoio dell’Inter per capire perché perdevano in campionato

Mkhitaryan show, il centrocampista dell’ Inter è stato protagonista di numerosi racconti e rivelazioni negli ultimi giorni, in occasione dell’uscita della sua biografia “La mia vita sempre al centro”. È tornato a parlare anche questa sera presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo a Milano raccontando che l’ Inter, ad un certo punto della stagione 2022-23, faceva delle riunioni segrete in spogliatoio in vista della finale di Champions League di Istanbul contro il City. «Eravamo solo noi giocatori. Era un periodo dove in campionato facevamo male e in Champions facevamo benissimo, dopo aver vinto anche la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

