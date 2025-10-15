Mkhitaryan e le riunioni segrete dello spogliatoio dell’Inter per capire perché perdevano in campionato

Ilnapolista.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mkhitaryan  show, il centrocampista dellInter è stato protagonista di numerosi racconti e rivelazioni negli ultimi giorni, in occasione dell’uscita della sua biografia “La mia vita sempre al centro”. È tornato a parlare anche questa sera presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo a Milano raccontando che l’ Inter, ad un certo punto della stagione 2022-23, faceva delle riunioni segrete in spogliatoio in vista della finale di Champions League di Istanbul contro il City. «Eravamo solo noi giocatori. Era un periodo dove in campionato facevamo male e in Champions facevamo benissimo, dopo aver vinto anche la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mkhitaryan e le riunioni segrete dello spogliatoio dell8217inter per capire perch233 perdevano in campionato

© Ilnapolista.it - Mkhitaryan e le riunioni segrete dello spogliatoio dell’Inter per capire perché perdevano in campionato

Altre letture consigliate

mkhitaryan riunioni segrete spogliatoioMkhitaryan e le riunioni segrete dello spogliatoio dell’Inter per capire perché perdevano in campionato - Mkhitaryan  ha parlato n occasione della presentazione della sua biografia “La mia vita sempre al centro” a Milano ... Da ilnapolista.it

mkhitaryan riunioni segrete spogliatoioMkhitaryan: “Monaco incubo, voglio rivedere l’Inter in finale. Riunioni in... - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha presentato il suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mkhitaryan Riunioni Segrete Spogliatoio