Mkhitaryan | Conoscendo Gasperini la Roma può lottare per lo Scudetto

Alla ripresa del campionato ci sarà subito una gara molto complicata per la Roma di Gasperini, che allo Stadio Olimpico affronterà l’Inter, con fischio d’inizio sabato 18 ottobre alle ore 20.45. Giallorossi che saranno chiamati a dare ulteriori risposte anche dopo questa nuova sosta per confermare la bontà dei risultati delle prime sei giornate. Questa sfida avrà un sapore particolare per Henrikh Mkhitaryan, che è sbarcato in Italia proprio nella Capitale, dove ha vissuto stagioni importanti prima di passare a difendere i colori nerazzurri. A pochi giorni dal match tra Roma ed Inter, proprio Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista a DAZN: “In tutte e due le città si vive il calcio in maniera diversa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mkhitaryan: “Conoscendo Gasperini la Roma può lottare per lo Scudetto”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SpazioInter.it. . Mkhitaryan racconta la sua reazione all'addio di Inzaghi dal Festival dello Sport di Trento ? L'armeno svela il messaggio mandato al suo ex allenatore dopo l'ufficialità del suo addio all'Inter direzione Al-Hilal #Mkhitaryan #SimoneInzaghi #s - facebook.com Vai su Facebook

Mkhitaryan: “La Roma è molto forte. Conoscendo Gasp, lotteranno per lo scudetto” - Le parole dell'armeno: "Ho vissuto tre anni bellissimi a Roma, sono molto emozionali i tifosi. Riporta msn.com

Mkhitaryan: “Non rovinate Pio Esposito! Lautaro grande capitano. Sul mio futuro dico…” - In occasione dell'uscita del suo libro, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, si è raccontato in una lunga intervista a DAZN ... Lo riporta msn.com

Gasperini: "A Roma per la passione, conquistato da Friedkin. Non siamo da Champions ma..." - L'allenatore della Roma al Corriere dello Sport racconta perché ha scelto la panchina giallorossa: "Qui come a Napoli grande passione, forse ora anche di più perché loro hanno vinto. Come scrive sport.sky.it