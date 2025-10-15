Misterbianco | arrestati madre e figlio per il furto di uno scooter

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri all’alba. Nelle prime ore del mattino, precisamente intorno alle 5,15, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, in collaborazione con la Centrale Operativa, sono intervenuti con tempestività nella frazione di Montepalma, a Misterbianco, dopo la segnalazione di un furto di scooter in corso. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso due persone ancora in azione: un giovane intento ad armeggiare sul motoveicolo e una donna che, alla vista della pattuglia, ha cercato inutilmente di nascondersi dietro un’auto parcheggiata. Il tentativo di fuga e l’arresto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Misterbianco: arrestati madre e figlio per il furto di uno scooter

