Fine settimana interamente dedicato alla pista per i piloti con licenza Aci Sport e Tessera ACI Automobile Club Salerno, impegnati a Misano Adriatico, teatro del penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia, sul Circuito Internazionale di Napoli a Sarno (SA), dove si sono disputate le gare di Assominicar, Velocità in Circuito e Formula Challenge. Cosimo Rea su Ligier vince il Tricolore Prototipi a Magione. Cosimo Rea figlio d'arte e già scalatore, quest'anno è approdato alla pista per la serie nazionale riservata ai prototipi e su Ligier JS 51 Honda in versione CN ha coronato la bella stagione con un successo ed un secondo posto sulla pista umbra di Magione e si è aggiudicato il MasterTricolore Prototipi.

© Anteprima24.it - Misano, Magione e Sarno, circuiti di conquista per i piloti dell’Automobile Club Salerno