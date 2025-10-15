La bielorussa Aryna Sabalenka (10.000 punti), la polacca Iga Swiatek (8.368) e le statunitensi Coco Gauff (6.574), Amanda Anisimova (5.907), Jessica Pegula (5.183) sono matematicamente qualificate alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste del mondo. All’evento in programma sul cemento di Riad dal 1° all’8 novembre è ammessa anche la statunitense Madison Keys, sesta nella Race con 4.449 e già certa della presenza in quanto Campionessa Slam (ha vinto gli Australian Open). Restano dunque due posti da assegnare e tre tenniste sono in lotta per meritarsi un biglietto per l’Arabia Saudita: la russa Mirra Andreeva (4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mirra Andreeva in crisi, cambia tutto per Jasmine Paolini: la corsa alle WTA Finals diventa un ‘triello’