Mirage 2000 come aerei anti-droni? La Francia studia la nuova vita dei suoi caccia

Dopo oltre quarant’anni di onorato servizio i Dassault Mirage 2000 dell’aeronautica francese sono pronti a una nuova vita come cacciatori di droni, impiego che potrebbe ulteriormente estendere la vita operativa del caccia multiruolo a lungo simbolo dell’Arméé de l’Air e de l’Espace. La programmazione strategica delle forze armate di Parigi sta iniziando a considerare la possibilità di adibire i velivoli in questione al trasporto di munizionamento anti-drone e all’intercettazione di munizioni circuitanti simili ai droni iraniani Shahed, utilizzati con dovizia dalla Russia in Ucraina. Il rinnovo dei caccia francesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Mirage 2000 come aerei anti-droni? La Francia studia la nuova vita dei suoi caccia

