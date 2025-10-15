Mio figlio non vuole più bere acqua ma solo latte o succhi | cosa posso fare?

Salve dottore, di punto in bianco il nostro bimbo di 18 mesi non vuole più bere acqua: beve solo latte o succhi, e quando proviamo a proporgli l'acqua la rifiuta completamente. Come possiamo aiutarlo ad riabituarsi? Ci sono rischi se continua così? Siamo molto preoccupati.

