Mio figlio non vuole più bere acqua ma solo latte o succhi | cosa posso fare?

Salve dottore, di punto in bianco il nostro bimbo di 18 mesi non vuole più bere acqua: beve solo latte o succhi, e quando proviamo a proporgli l’acqua la rifiuta completamente. Come possiamo aiutarlo ad riabituarsi? Ci sono rischi se continua così? Siamo molto preoccupati. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Mio figlio non vuole più bere acqua, ma solo latte o succhi: cosa posso fare?”

