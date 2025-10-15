Mini scavi per posa cavi in fibra ottica | divieto di sosta in alcune aree della città
BRINDISI - Mini-scavi in trincea per posa in opera di cavi in fibra ottica in strada a Brindisi. Un’ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere pubbliche e Mobilità urbana del Comune, sottoscritta martedì 14 ottobre 2025, ha disposto, dal giorno 20 ottobre 2025 al giorno 26 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
