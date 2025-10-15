Mine antiuomo nascoste in garage a Laterza 26enne arrestato e artificieri in azione
Un 26enne di Laterza è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione illecita di ordigni esplosivi scoperti nel suo garage durante controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
