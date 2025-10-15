Minaccia di morte il padre per farsi consegnare i soldi

Momenti di forte tensione nella notte a Frignano dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di minacce gravi e tentata estorsione ai danni del padre convivente.Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane –. 🔗 Leggi su Casertanews.it

