Nelle profondità degli immensi territori russi, tra le steppe dell’Asia e le città dell’Europa orientale, milioni di uomini conducono vite comuni, scandite dal lavoro, dalla famiglia, dal tempo che passa. Molti di loro, anni fa, hanno indossato una divisa, addestrandosi a difendere la patria. Poi, come spesso accade, l’uniforme è stata riposta in un armadio, sostituita da giacche, camicie, abitudini civili. Eppure, oggi, quel passato potrebbe bussare di nuovo alla porta. Leggi anche: Il vicepremier polacco Sikorski: “Mosca è già stata sconfitta più volte. Ecco come anche Putin perderà” Il telefono potrebbe squillare, una notifica potrebbe arrivare, una lettera potrebbe essere recapitata: lo Stato li chiama, e non per esercitazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Milioni di soldati”. La mossa definitiva di Putin, trema tutta l’Europa