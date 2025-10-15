Milinkovic Savic Juventus, spunta la rivelazione sul centrocampista accostato ai bianconeri: tutti i dettagli. Un sogno che, almeno per gennaio, è destinato a rimanere tale. Le voci su un possibile, clamoroso ritorno in Italia di Sergej Milinkovic-Savic vengono spente dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo le sue ultime indiscrezioni, l’ Al-Hilal non ha alcuna intenzione di cedere il centrocampista serbo nella prossima finestra di mercato, rimandando ogni discorso al futuro. Una notizia che raffredda l’entusiasmo dei tifosi della Juventus. PAROLE – «Si è parlata di una Juve su Milinkovic Savic ma a me non risulta che sia considerato in vendita dall’Al Hilal a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milinkovic Savic Juventus, spunta la rivelazione che potrebbe cambiare tutti gli scenari: il colpo a gennaio è possibile? Ci sono importanti novità