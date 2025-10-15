Milinkovic-Savic Juventus si complica la pista? L’indiscrezione

Milinkovic-Savic Juventus: il serbo continua ad essere il principale obiettivo del centrocampo, ma non arrivano delle buone notizie. Il sogno Milinkovic-Savic-Juventus è destinato, almeno per il momento, a restare nel cassetto. Dopo settimane di rumors e speculazioni su un possibile ritorno del centrocampista serbo in Serie A, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha chiarito la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milinkovic-Savic Juventus, si complica la pista? L’indiscrezione

Approfondisci con queste news

Spunta la rivelazione che potrebbe cambiare tutto Le ultime novità su #MilinkovicSavic - X Vai su X

Tuttosport - Juventus, non solo Milinkovic-Savic: per il centrocampo spunta Freuler - facebook.com Vai su Facebook

Milinkovic-Savic Juventus, si complica la pista? L’indiscrezione - Savic Juventus: il serbo continua ad essere il principale obiettivo del centrocampo, ma non arrivano delle buone notizie. Da calcionews24.com

La Marca: "Milinkovic-Savic sarebbe un gran colpo per la Juve. Bremer out? Per i bianconeri sarà un mese complicato" - Intervenuto a "1 Football Club", l'avvocato Domenico La Marca parla anche di Juventus, tra mercato e questioni di campo: "Milinkovic- Scrive tuttojuve.com

Milinkovic Savic Juventus, spunta la rivelazione che potrebbe cambiare tutti gli scenari: il colpo a gennaio è possibile? Ci sono importanti novità - Milinkovic Savic Juventus, spunta la rivelazione sul centrocampista accostato ai bianconeri: tutti i dettagli Un sogno che, almeno per gennaio, è destinato a rimanere tale. Secondo juventusnews24.com