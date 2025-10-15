Milinkovic Savic Juve il grande sogno si può avverare? C’è un ostacolo quasi insormontabile ma… Ecco come potrebbe sbloccarsi l’affare

Milinkovic Savic Juve, il grande sogno si può avverare? Ci sono importanti aggiornamenti sul calciatore accostato. Un doppio sogno dall’Arabia, due nomi per infiammare il mercato. Il calciomercato Juve ha individuato la sua priorità assoluta per gennaio: un grande rinforzo a centrocampo. E, come riportato da Sportmediaset, la dirigenza bianconera starebbe studiando due piste tanto affascinanti quanto complesse, che portano a Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié. Il grande sogno, il nome che da anni accende la fantasia dei tifosi, è sempre quello del “Sergente”. La Vecchia Signora non ha mai smesso di pensare a Milinkovic-Savic e starebbe studiando le condizioni per un clamoroso ritorno in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

