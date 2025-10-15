Milinkovic-Savic Juve è il grande sogno verso gennaio l’operazione si potrebbe fare a queste condizioni! Cifre e dettagli del possibile accordo

Milinkovic-Savic Juve, Tuttosport lancia la suggestione: il serbo vuole tornare in Europa, i bianconeri studiano un’operazione quasi impossibile. Un sogno che sembrava svanito per sempre, una suggestione che torna prepotentemente di moda. La Juventus non ha mai smesso di pensare a Sergej Milinkovic-Savic e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, starebbe studiando le condizioni per un clamoroso ritorno in Serie A del centrocampista serbo. Un’operazione ai limiti dell’impossibile, ma che poggia su una volontà chiara del giocatore e sulla necessità della Juve di aggiungere qualità alla propria mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milinkovic-Savic Juve è il grande sogno verso gennaio, l’operazione si potrebbe fare a queste condizioni! Cifre e dettagli del possibile accordo

Leggi anche questi approfondimenti

Milinkovic-Savic, tutti pazzi per lui: per l'ex Lazio offerte da record. E la Juve... - facebook.com Vai su Facebook

#MilinkovicSavic, tutti pazzi per lui: per l'ex #Lazio offerte da record. E la #Juve... - X Vai su X

Juve, in mediana l'obiettivo principe è Milinkovic-Savic: scoglio ingaggio - Savic, centrocampista classe 1995 della nazionale serba, in scadenza di contratto con gli arabi dell'Al Hilal, resta il primo obiettivo della Juventus per rinforzare la mediana ... Scrive tuttojuve.com

La Marca: "Milinkovic-Savic sarebbe un gran colpo per la Juve. Bremer out? Per i bianconeri sarà un mese complicato" - Intervenuto a "1 Football Club", l'avvocato Domenico La Marca parla anche di Juventus, tra mercato e questioni di campo: "Milinkovic- Segnala tuttojuve.com

Milinkovic-Savic alla Juventus, pista concreta: cosa manca per l’accordo - Dopo i 5 pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League, la Juventus di Igor Tudor ha tutta ... Lo riporta fantamaster.it