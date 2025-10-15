Milano uccisa sul terrazzo di casa | Pamela Genini 29 anni è l’ennesima vittima di femminicidio
Martedì sera, in una casa di via privata Iglesias, zona Gorla, a Milano, si è consumato l’ennesimo femminicidio. La vittima è Pamela Genini, 29 anni. A ucciderla, secondo le prime ricostruzioni, il compagno Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo il delitto ha tentato di togliersi la vita. Secondo quanto riportato da Repubblica, Pochi minuti prima di morire, Pamela Genini aveva avuto la forza e la lucidità di chiamare l’ex fidanzato chiedendo aiuto. È stato lui ad allertare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la giovane ha risposto al citofono fingendo che si trattasse di una consegna — “È Glovo”, ha detto — nel tentativo di guadagnare tempo. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it
