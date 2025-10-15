Milano uccisa a coltellate dall’ex | morta Pamela Gelmini

Una donna di 29 anni, Pamela Gelmini, è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Milano dal suo ex compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. Il femminicidio è avvenuto in un appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla, ed è stato in parte visto dai vicini che hanno subito chiamato il 112, allarmati dalle urla provenienti dal terrazzo al civico 33. Secondo le prime ricostruzioni, Gelmini aveva deciso di interrompere la relazione e, poco prima dell’aggressione, avrebbe chiesto aiuto a un altro ex compagno. Quando la polizia è arrivata sul posto, Soncin stava ancora colpendo la donna con un coltello. 🔗 Leggi su Lettera43.it

