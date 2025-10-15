Milano uccisa a coltellate dall’ex | morta Pamela Gelmini
Una donna di 29 anni, Pamela Gelmini, è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Milano dal suo ex compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. Il femminicidio è avvenuto in un appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla, ed è stato in parte visto dai vicini che hanno subito chiamato il 112, allarmati dalle urla provenienti dal terrazzo al civico 33. Secondo le prime ricostruzioni, Gelmini aveva deciso di interrompere la relazione e, poco prima dell’aggressione, avrebbe chiesto aiuto a un altro ex compagno. Quando la polizia è arrivata sul posto, Soncin stava ancora colpendo la donna con un coltello. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Femminicidio a Milano: Pamela Gemini uccisa dall'ex sotto gli occhi dei vicini - X Vai su X
L’intera comunità dell’Università Statale di Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgia Cagliani, studentessa del nostro Ateneo, investita e uccisa con l’amica Milena Marangon, sabato scorso a Brivio. L’Ateneo, con la rettrice Marina Brambilla, si - facebook.com Vai su Facebook
Milano, 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa. Poi lui tenta il suicidio - L'uomo ha aggredito la donna di 29 anni mentre gli agenti tentavano di entrare nell'appartamento nel quartiere Gorla ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Milano, uccisa a coltellate dall’ex: morta Pamela Gelmini - Una donna di 29 anni, Pamela Gelmini, è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Milano dal suo ex compagno, Gianluca Soncin. Segnala msn.com
Femminicidio a Milano, Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno (che voleva lasciare) - La vittima, 29 anni, è stata aggredita in casa dal fidanzato dal quale, secondo quanto emerso, voleva separarsi. Si legge su milanotoday.it