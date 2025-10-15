Milano uccide una ragazza di 29 anni a coltellate e tenta il suicidio Tra i due c' era una relazione lei voleva lasciarlo
Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Pamela Gemini è stata uccisa sul terrazzino di casa sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi.
