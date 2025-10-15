Milano uccide una donna e tenta il suicidio
Tragedia nella tarda serata di ieri a Milano. Un uomo ha aggredito a coltellate, uccidendola, una donna. Quindi ha tentato il suicidio. Il fatto è accaduto in un’abitazione in zona Gorla, alla periferia nord del capoluogo lombardo. L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero serie. Sul fatto indaga la Polizia Sei giorni fa l’ultimo femminicidio a Pescara. Appena sei giorni fa, il 9 ottobre 2025, un uomo aveva ucciso per strada l’ex moglie a colpi di pistola in provincia di Pescara. Il fatto è avvenuto attorno alle 18.30 a Lettomanoppello. Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato in un borgo a pochi chilometri di distanza, a Turrivalignani, sempre nel Pescarese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Femminicidio a Milano: uccide la compagna di 29 anni. «Aveva deciso di lasciarlo» - X Vai su X
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Milano, uccide in casa la compagna 29enne poi tenta il suicidio - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio. Secondo tg24.sky.it
Milano, uccide una ragazza di 29 anni a coltellate e tenta il suicidio. «Tra i due c'era una relazione, lei voleva lasciarlo» - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Come scrive ilmattino.it
Accoltella e uccide la compagna 29enne, poi tenta il suicidio tagliandosi la gola: «Lei aveva deciso di lasciarlo» - Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Segnala msn.com