Nuovo femminicidio a Milano dove una ragazza di 29 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzo di casa. La vicenda è avvenuta intorno alle 22 di martedì 14 ottobre, in un appartamento al terzo piano nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano. Pamela Genini, questo il nome della vittima di 29 anni, è stata aggredita dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, in seguito a una violenta lite. Ad assistere alla scena alcuni vicini di casa della coppia, che hanno visto l’uomo colpire la vittima con diversi fendenti sul terrazzino di casa. “L’ammazza, l’ammazza” hanno gridato i vicini al momento dell’aggressione mentre una condomina ha raccontato al Corriere della Sera: “Abbiamo sentito, fortissime, le sue urla. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Milano, uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini: “L’ammazza”. La polizia era già alla porta