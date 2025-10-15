Milano uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini | L’ammazza La polizia era già alla porta
Nuovo femminicidio a Milano dove una ragazza di 29 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzo di casa. La vicenda è avvenuta intorno alle 22 di martedì 14 ottobre, in un appartamento al terzo piano nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano. Pamela Genini, questo il nome della vittima di 29 anni, è stata aggredita dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, in seguito a una violenta lite. Ad assistere alla scena alcuni vicini di casa della coppia, che hanno visto l’uomo colpire la vittima con diversi fendenti sul terrazzino di casa. “L’ammazza, l’ammazza” hanno gridato i vicini al momento dell’aggressione mentre una condomina ha raccontato al Corriere della Sera: “Abbiamo sentito, fortissime, le sue urla. 🔗 Leggi su Tpi.it
Scopri altri approfondimenti
Femminicidio a Milano: uomo uccide la compagna a coltellate e tenta il suicidio davanti alla polizia. #femminicidio - X Vai su X
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Milano, uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini: “L’ammazza”. La polizia era già alla porta - La vittima ha chiesto aiuto chiamando l’ex fidanzato che ha allertato le forze dell'ordine ... tpi.it scrive
Milano, uccide in casa la compagna 29enne: fermato per omicidio aggravato - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio. Scrive tg24.sky.it
Pamela Genini, 29enne uccisa dal compagno a coltellate sul terrazzo di casa. I vicini vedono tutto: «Aiuto l'ammazza». L'uomo, Gianluca Soncin, tenta il suicidio - Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Da ilmessaggero.it