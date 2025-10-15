Milano uccide la compagna e tenta il suicidio

Tragedia nella tarda serata di ieri a Milano. Un uomo ha aggredito a coltellate, uccidendola, la compagna. Quindi ha tentato il suicidio. Il fatto è accaduto in un’abitazione in zona Gorla, alla periferia nord del capoluogo lombardo. L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero serie. Sul fatto indaga la Polizia Sei giorni fa l’ultimo femminicidio a Pescara. Appena sei giorni fa, il 9 ottobre 2025, un uomo aveva ucciso per strada l’ex moglie a colpi di pistola in provincia di Pescara. Il fatto è avvenuto attorno alle 18.30 a Lettomanoppello. Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato in un borgo a pochi chilometri di distanza, a Turrivalignani, sempre nel Pescarese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, uccide la compagna e tenta il suicidio

