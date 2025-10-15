Milano | uccide la compagna deve rispondere di omicidio premeditato e stalking
Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Gianluca Soncin è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori per aver accoltellato e ucciso la compagna Pamela Genini, 29 anni, uccisa nel proprio appartamento in via Iglesias in zona Gorla a Milano. La pm Alessia Menegazzo e l'aggiunto Letizia Mannella hanno chiesto il carcere. A carico dell'indagato non risultano precedenti denunce per stalking anche se più testimoni avrebbero riferito di atteggiamenti minacciosi da parte dell'uomo di 52 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Femminicidio a Milano, uccide la compagna 29enne e tenta il suicidio - X Vai su X
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Milano, uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini: “L’ammazza”. La polizia era già alla porta - La vittima ha chiesto aiuto chiamando l’ex fidanzato che ha allertato le forze dell'ordine ... Secondo tpi.it
Femminicidio a Milano: 52enne uccide la compagna tra le urla dei vicini | DETTAGLI - Femminicidio ieri sera a Milano, Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa dal compagno, Gianluca Soncin, 52enne. Si legge su strettoweb.com
Milano, 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa. Poi lui tenta il suicidio - L'uomo ha aggredito la donna di 29 anni mentre gli agenti tentavano di entrare nell'appartamento nel quartiere Gorla ... Si legge su ilfattoquotidiano.it