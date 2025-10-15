Milano uccide la compagna con 24 coltellate sul balcone di casa poi tenta il suicidio

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Ha ucciso la compagna 29enne con 24 coltellate e poi ha tentato il suicidio. E' accaduto nella tarda serata di martedì a Milano. Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella, non in pericolo di vita, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Modella e imprenditrice, Pamela Genini, nata a Bergamo, sarebbe stata trascinata dal 52enne sul balconcino dell'appartamento di via Iglesias dove viveva e accoltellata. A quanto si apprende, la 29enne voleva lasciare il compagno. Ieri sera aveva chiesto aiuto a un amico, il quale ha lanciato l'allarme chiedendo l'intervento della polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano, uccide la compagna con 24 coltellate sul balcone di casa poi tenta il suicidio

