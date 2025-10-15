Milano uccide la compagna 29enne poi tenta il suicidio
L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dove si trova sotto sorveglianza L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
#NEWS - #Femminicidio a #Milano, uccide la compagna di 29 anni sul terrazzino di casa. «Aveva deciso di lasciarlo». #PamelaGemini è stata accoltellata sotto gli occhi dei vicini che hanno dato l'allarme. Il killer, #GianlucaSoncin, 52 anni, ha infierito su di lei - X Vai su X
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Milano, uccide in casa la compagna 29enne poi tenta il suicidio - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio. Scrive tg24.sky.it
Milano, 29enne uccisa a coltellate dal compagno sul terrazzino di casa. Poi lui tenta il suicidio - L'uomo ha aggredito la donna di 29 anni mentre gli agenti tentavano di entrare nell'appartamento nel quartiere Gorla ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne a coltellate e tenta il suicidio - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, l’uomo di 52 anni interrogato nella notte dal pm Alessia Menegazzo all’ospedale Niguarda in ... Secondo gazzettadelsud.it