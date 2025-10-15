Quando hanno suonato gli agenti, Pamela Genini ha cercato di distrarre Gianluca Soncin: "È Glovo". L'allarme dato dai vicini: "Chiedeva aiuto, urla strazianti". La vittima aveva intenzione di interrompere la relazione con il 52enne. All'uomo contestati stalking, premeditazione crudeltà e futili motivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Milano, uccide la compagna 29enne con 24 coltellate e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa | L'sms della giovane all'ex prima di morire: "Ho paura, chiama la polizia"